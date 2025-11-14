Rykte: Valve har enda en stor kunngjøring i vente

HQ

Denne uken sjarmerte Valve hele spillverdenen ved å kunngjøre Steam Machine, en svært kapabel PC-konsoll i lite format, som skal slippes tidlig i 2026. Selv om ryktene hadde begynt å svirre noen dager tidligere, kom kunngjøringen som lyn fra klar himmel og var en stor overraskelse.

Men det ser ut til at de kanskje ikke er ferdige ennå. Mike Straw, seniorredaktør på det svært pålitelige nettstedet Insider Gaming, har nå skrevet at Valve har mer på gang. Og ikke bare det, men det ser ut til at vi ikke trenger å vente lenge på å finne ut hva det er.

Spekulasjonene dreier seg naturlig nok om Half-Life 3, som har vært gjenstand for en rekke rykter det siste året, og som utvilsomt ville være en tittel som ville bidra til å selge Steam Machines. Siden vi har blitt lurt av slike rykter utallige ganger før, anbefaler vi å holde forventningene i sjakk, men det skal være en "stor kunngjøring", så det vil i det minste ikke være et ubetydelig antiklimaks.

Med tanke på at The Game Awards er om litt over en måned, kan det tenkes at Valve vil dukke opp der for å presentere noe - men det er bare spekulasjoner fra vår side, selvfølgelig.