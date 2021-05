Rykte: Valve lager Nintendo Switch-lignende PC

Du ser på Annonser

Nå som den store E3-messen og en sommer som generelt vil være fylt med spennende lanseringer og annonseringer nærmer seg begynner også en rekke troverdige rykter å bli hetere. Blant disse fra et selskap de færreste nok tenker på når de hører E3-annonseringer og lignende.

Ars Technica sine kilder hevder at Valve-prosjektet som har gått under kodenavnene "Neptune" og "SteamPal" er en bærbar PC som kan minne litt om Nintendo Switch siden den visstnok skal ha lignende kontroller på siden (bare at de ikke kan fjernes) og en berøringsskjerm. Siden produktet tilsynelatende fortsatt er i prototype-fasen er det usikkerhet rundt hvor stor skjermen blir og lignende, men vi må nok uansett ikke vente altfor lenge på å se hva de kommer fram til. Om rapporten stemmer hadde nemlig Valve planer om å lansere denne spesielle PCen før 2022, så med mindre pandemien har forskjøvet planene noe ekstremt kan vi nok forvente en offentliggjøring før høsten starter for fullt. Spesielt siden dette kanskje er hva Gabe Newell hintet til tidligere denne måneden.