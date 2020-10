Rykte: Verden i Avowed er mye større enn Skyrim

Du ser på Annonser

Et av de mest interessante spillene fra Xbox Game Studios er Avowed, dette til tross for at vi egentlig ikke vet noe særlig om det. Hva vi vet er at det i hvert fall er et rollespill som minner en del om The Elder Scrolls ut i fra hva vi kan se, og det utvikles av Obsidian Entertainment.

Nå har en insider som kaller seg Sponger på Resetera - som har hatt rett om lekkasjer flere ganger - delt masser av detaljer om det kommende spillet. Blant annet får vi vite at spillet trolig har en mye større og tettere åpen verden enn den vi finner i The Elder Scrolls V: Skyrim.

Utviklerne har lagt stort fokus på å skape en levende verden som svarer på dine handlinger, takket være neste generasjons AI-systemer. Magi kommer til å spille en stor rolle, det samme gjør guder, og Avowed kommer til å ha et sanntids værsystem med mikrofysikk i naturen der spesifikt tåke vil spille en stor rolle. Det byr også på et stort antall fraksjoner og mange store landemerker (som bygninger og statuer).

Sponger hevder også at Avowed kommer til å ha mod-støtte, dynamisk dialog og mulighet for å drepe hvem du vil i verden samt avanserte verktøy for karakterskaperen. Spillet er i full produksjon og planlegges å slippes i 2022 eller tidlig 2023.

Selv om kilden er troverdig, er dette fortsatt bare et ubekreftet rykte, så ta det inn med en god klype salt. Men om dette skulle stemme, hva synes du?