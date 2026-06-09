Rykte: Xbox gjorde Sony rasende ved å stoppe dem fra å vise Halo på PS5 Pro

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Det var sent i april at Asha Sharma begynte å snakke om behovet for å fokusere på Xbox-eksklusiver igjen, og bare halvannen måned senere ble dette kunngjort under Xbox Game Showcase. Men når ble denne beslutningen tatt internt?

Det har vært gjenstand for intens debatt på nettet, spesielt etter at Microsoft så sent som i går slapp en video som viste at Gears of War: E-Day skulle komme til PlayStation 5 (selv om videoen raskt ble fjernet). Som vi nylig rapporterte, hevder Xbox-veteranen Aaron Greenberg at dette ble bestemt for en måned siden, men nå er det tegn på at satsingen på eksklusivitet kan være av nyere dato enn det.

I går slapp Sony en trailer som viste PlayStation 5 Pro-versjonen av Halo: Campaign Evolved, noe som kan virke som litt merkelig timing med tanke på at de hadde sitt eget arrangement så sent som tirsdag. Hvorfor ble den ikke vist der? Det er et spørsmål selv The Verge-redaktør Tom Warren stiller på X, og kanskje har vi nå fått svaret fra nyhetsbrevet The Game Business. I det skriver Christopher Dring:

"Uansett om strategien vil vise seg å være den riktige, ser vi helt klart en mer konkurransedyktig Xbox. Det går rykter på Summer Game Fest om at Xbox hadde planlagt å ha et spill på PlayStation sin State of Play-presentasjon, men bestemte seg for å la være, noe som har gjort Sony sinte. De gamle konsollkrigene ser ut til å være på vei tilbake."

Enkelt sagt antydes det at denne Halo-traileren, som viser spillet kjørende på en PlayStation 5 Pro, skulle ha blitt sluppet forrige uke, men ble trukket i siste liten, noe som satte en kjepp i hjulet for Sonys planer - noe som tydeligvis har opprørt dem.

Vi vet ikke hvor mye sannhet det er i dette, men du kan sjekke ut den påkostede Halo: Campaign Evolved -traileren nedenfor og bestemme selv. Hva tror du, var den ment for Sonys arrangement, eller er det bare en tilfeldighet at den ble vist nå i stedet?