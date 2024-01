Rykte: Xbox sin første nyhetsfylte stream i 2024 skjer neste uke

HQ

Microsoft kickstartet 2023 med et eget arrangement kalt Xbox Developer Direct, der Hi-Fi Rush både ble annonsert og lansert samtidig, og det ser ut til at de kan komme til å gjøre noe lignende i år også. Flere kjente innsidere på sosiale medier sier at de har hørt rykter om et showcase som vil finne sted neste uke, eller i det minste denne måneden.

En rimelig gjetning er at Microsoft ønsker å bekrefte noen datoer for 2024, slik at Xbox-spillerne vet hva som venter dem - og når. Dette vil sannsynligvis inkludere presentasjoner av Senua's Saga: Hellblade II og Towerborne (noen spekulerer allerede i om vi også kan få en ny stealth-utgivelse).

Vi kommer tilbake til deg så snart noe er offisielt bekreftet.

Takk til Insider Gaming