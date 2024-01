Rykte: Ytterligere tre Sega-remaker avslørt

HQ

Sega hadde en stor overraskelse på lur under The Game Awards i forrige måned da de kunngjorde at fem klassiske spillserier skulle gjenopplives med nye spill under utvikling: Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi og Streets of Rage.

For å gjøre det hele enda bedre, sa Sega at dette bare var begynnelsen, og at enda flere titler var planlagt for comeback - noe som førte til en mengde rykter og spekulasjoner om hva dette kunne være. Selv om vi fortsatt ikke vet noe om disse hemmelige spillene, sier vanligvis pålitelige Insider-Gaming at Sega har planer om minst fem klassiske gjenopplivninger til, og hevder at de kjenner til tre av dem.

Disse tre er Panzer Dragoon, Neon Genesis Evangelion og Sakura Taisen. Panzer Dragoon var et rail-shooter-spill som ble utgitt til Sega Saturn i 1995, og noen år senere kom det et roste rollespill i samme verden kalt Panzer Dragoon Saga. Selv om originalspillet fikk en dårlig nyinnspilling i 2020, var den siste virkelig gode tittelen i serien Panzer Dragoon Orta, som ble lansert i 2002 for den originale Xbox og ble ansett som noe av et grafisk høydepunkt for formatet på den tiden.

Mange utviklere har laget Neon Genesis Evangelion-spill opp gjennom årene, men da serien startet på midten av 90-tallet, laget Sega fire titler til Saturn, og de var virkelig gode. Å få flere Evangelion-spill fra Sega høres veldig lovende ut. Til slutt har vi Sakura Taisen (kalt Sakura Wars utenfor Japan), en RPG/visual novel-serie med dating-sim-elementer som var utrolig populær på 90-tallet. Hvordan den vil passe inn i dagens verden gjenstår å se, men kanskje en tilbakevending til hvordan ting var før er akkurat det fansen ønsker seg?

Selv om dette ikke er en bekreftelse, anser vi Insider-Gaming som troverdig, og vi ville ikke bli overrasket om det viser seg å stemme.

Er du interessert i noen av disse tre franchisene, og er det noen spesielle serier du håper Sega vil bringe tilbake med dette initiativet?