Rykte: Zelda kan bli hovedpersonen i et nytt Legend of Zelda-spill

HQ

Selv om navnet hennes står i tittelen føles det som om det er på høy tid med et nytt spill der Zelda er hovedpersonen. Selv om vi har hatt glede av sandkasseeventyrene våre som Link de siste årene, er det kanskje på tide at vi spiller som Zelda i stedet.

Ifølge YouTuber PapaGenos kan vi få noe sånt i fremtiden. I et nytt innlegg på Twitter/X skrev innholdsskaperen følgende :

"Tears of the kingdom Hadde et flott zelda-design Jeg tror vi er alvorlig forsinket for et spill der zelda Er hovedpersonen. Jeg synes et slikt Hyrule-eventyr er noe fansen vil ha, nå er det på tide."

De store bokstavene kan virke litt merkelige her, men hvis du tar alle disse bokstavene og staver dem ut, blir det "This is a hint." Hva dette kan være et hint om, er ganske ukjent, men mange fans vil gjerne se et nytt Zelda-spill sentrert rundt den berømte prinsessen. Kanskje det er noe Switch-etterfølgeren kan gi oss.