Rykte: Zenless Zone Zero lanseres til Xbox neste måned

De som har ønsket å spille HoYoverses rollespill Zenless Zone Zero har til nå vært begrenset til PC, PlayStation eller smarttelefoner, men nå skriver en leaker som kaller seg 流火飛螢 | Flying Flame at spillet også er på vei til Xbox.

Denne personen har lekket ting før angående Zenless Zone Zero, så selv om vi ikke vet hvem som står bak kontoen, ser det ut til å være en person med en viss innsikt. Hvis informasjonen stemmer, kan vi forvente at spillet blir utgitt 18. desember, som er samme dag som Patch 1.4 slippes.

Zenless Zone Zero ble utgitt i juli og ble raskt veldig vellykket. Etter først å ha fokusert på PC, PlayStation og smarttelefoner, ser det ut til at HoYoverse og Microsoft har etablert et bedre forhold i det siste, og den 20. november vil Genshin Impact endelig bli utgitt for Xbox-konsoller. Det vil også være ekstra bonusinnhold for alle Game Pass Ultimate -abonnenter.

Zenless Zone Zeros ankomst til Xbox har derfor mest føltes som et spørsmål om tid, og ifølge lekkasjen kan det være på tide neste måned.

Takk, Windows Central.