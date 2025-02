Ryktene om en nyinnspilling av Persona 4 intensiveres

HQ

Nye rykter rundt den tidligere påståtte nyinnspillingen av Persona 4 har dukket opp igjen etter at sanger Shihoko Hirata, kjent for sitt arbeid på Persona 4-soundtracket, nylig avslørte at hun spiller inn musikk for et hittil uannonsert prosjekt hos Atlus. Hirata delte et bilde på X fra MIT Studio i Tokyo, det samme studioet der de fleste av de tidligere Persona-soundtracksene har blitt spilt inn. Dette har utløst spekulasjoner på nettet blant fansen om at prosjektet kan være en ny versjon av Persona 4 - noe som, etter suksessen med Persona 3 Reload, virker svært sannsynlig.

Så langt har Atlus imidlertid ikke offisielt bekreftet noen planer om en nyinnspilling av spillet. Men mange av oss er håpefulle.

Er du blant dem som håper på en nyinnspilling av Persona 4 i samme stil som Reload?