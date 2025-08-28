Ryktene sier at Punisher skal ha den største birollen i Spider-Man: Brand New Day

HQ

Innspillingen av Spider-Man: Brand New Day er for tiden i full gang, og tidlige rapporter antyder en historie spekket med uventede allianser og konflikter. Ifølge den velkjente insideren Daniel Richtman vil filmen ikke bare fokusere på Peter Parker - den kan også gi betydelig spilletid til andre Marvel-tungvektere. Både Hulk og The Punisher skal visstnok være med, mens ryktene antyder at Yelena Belova også kan spille en rolle.

Det som gjør spekulasjonene enda mer spennende, er Richtmans påstand om at Jon Bernthals Punisher vil få den største birollen i filmen. Angivelig vil Frank Castle være mer sentral i handlingen enn til og med Hulk eller Yelena, noe som vil markere hans største opptreden hittil i MCU. Ricktman skriver at :

"Bernthals Punisher vil ha den største rollen i Spider-Man: Brand New Day sammenlignet med de andre birolleheltene som dukker opp i filmen."

Selvfølgelig har ikke noe av dette blitt offisielt bekreftet av Marvel Studios, så fansen bør behandle det som rykter inntil det er bekreftet av flere kilder. Likevel har selve ideen om at Spider-Man skal møte den voldelige og kompromissløse Punisher skapt en storm av begeistring på nettet. Om de to blir ubekvemme allierte, direkte fiender eller noe midt imellom gjenstår å se.

Det som imidlertid er bekreftet, er lanseringsdatoen: Spider-Man: Brand New Day kommer etter planen på kino i juli neste år. Frem til da vil spekulasjonene om team-ups, rivaliseringer og hvordan Marvel har tenkt å veve disse karakterene sammen, sannsynligvis bare intensiveres.

Gleder du deg til Spider-Man: Brand New Day? Og hva tenker du om inkluderingen av The Punisher?