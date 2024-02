PlayStation sier opp 900 ansatte og stenger studioet i London.

HQ

Det er ingen hemmelighet at det har vært et svært tøft år for spillbransjen med mange oppsigelser som har rammet både store og små utviklere og utgivere. Og dessverre har 2024 fortsatt i samme spor, med Embracer, Microsoft og Unity som sier opp et stort antall ansatte.

Nå er det tilsynelatende Sonys tur igjen, etter at de tidligere har sagt opp ansatte fra blant annet Bungie og Naughty Dog. Bloomberg-journalisten Jason Schreier skriver at 900 personer vil bli permittert, og at London Studio blir rammet av en total nedleggelse, noe som betyr et stort tilbakeslag for VR-satsingen deres.

Schreier legger til: "Oppsigelsene vil blant annet ramme Insomniac (Spider-Man), Naughty Dog (The Last of Us) og Guerrilla (Horizon), tre av PlayStations mest suksessrike datterselskaper".

En rimelig gjetning er at dette er et ledd i arbeidet med å skape høyere lønnsomhet for Sony, som i den siste kvartalsrapporten rapporterte om så lave marginer og lavere konsollsalg enn forventet at aksjekursen falt med tilsvarende 10 milliarder dollar.