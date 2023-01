Rykter: Forza Motorsport kommer i Q3 2023 eller senere

HQ

Vi var blant folkemengdene som ble veldig begeistret for Microsofts utvalg av titler som ble annonsert under Xbox og Bethesda Games Showcase i fjor sommer. Vi var enda mer spente fordi selskapet sa at alt det viste ville komme senest i løpet av første halvdel av 2023. Hopp til i dag, og det har ikke vært tilfelle.

For det ser ikke ut til at Starfield (den mest etterlengtede tittelen på gjengen) kommer innen den tidsperioden, og det vil heller ikke Forza Motorsport, ifølge et nytt rykte fra Giant Bombs Jeff Grubb.

Under en nylig episode av Game Mess uttalte Grubb: "Det jeg hører - jeg føler meg ganske bra om dette etter å ha spurt rundt et par ganger etter å ha hørt om det første gang tidligere i dag - det ser ut til at Forza kommer til å skli senere på året og sannsynligvis ikke vil være første halvdel av året. "

Han la til: "Tidsrammen jeg hører for Forza er som Q3, og kanskje til og med litt senere enn det."

Mens Grubb generelt er ganske god med rykter, antyder den nylige markedsføringen fra Microsoft for Forza Motorsport sannhet i denne påstanden, da den siste traileren uttalte at spillet ville komme i 2023, og ikke første halvdel av 2023 som tidligere planlagt.