Rykter: The Office-duoen kommer til Fortnite

HQ

Fortnite Office er blitt synonymt med spektakulære gjesteopptredener, i den grad at det ikke er mange store merkevarer som ikke har gjort en cameo ennå. Dette har ført til flere mindre forutsigbare gjesteopptredener i det siste, og nå ser det ut til at enda en er på vei.

Fortnite insider Shiina har vanligvis en utrolig forståelse av alt som skjer, og sier nå at en klassisk sitcom-duo kommer til spillet om kort tid. Siden Shiina også sier at han har hørt at det jobbes med The Office -innhold for Fortnite, er konklusjonen at det sannsynligvis er dette det dreier seg om.

Vi kan bare spekulere i hvilken duo det blir, men favorittene er nok Jim Halpert og Michael Scott, selv om det er fullt mulig at Dwight Schrute eller Pam Beesley tar en av plassene. Hvem tror og håper du det blir?