S1mple og Natus Vincere skiller veier etter ni år

S1mple og Natus Vincere, Natus Vincere og s1mple. I årevis har de to navnene vært synonyme og vanligvis også med suksess, selv om alle gode ting kommer til en slutt, og dette er ikke annerledes.

Det har blitt kjent at Oleksandr "s1mple" Kostyliev forlater Natus Vincere etter ni år i organisasjonens tjeneste. Etter noen få låneopphold andre steder, forlater s1mple NAVI og signerer i stedet på permanent basis med BC.Game Esports, som har anskaffet den ukrainske Counter-Strike -stjernen.

I forbindelse med at s1mple forlater NAVI, har organisasjonen sendt ut en uttalelse der den forklarer: "I dag ønsker vi å kunngjøre at s1mple forlater Natus Vincere etter 9 år i klubben. Vi er utrolig takknemlige overfor Oleksandr for reisen vi reiste sammen, for utallige trofeer og et fenomenalt 2021, med seire i PGL Major Stockholm, Intel Grand Slam og andre viktige arrangementer, for uforglemmelige følelser og kamphøydepunkter som for alltid vil forbli i fansenes hjerter.

"Som en del av NAVI ble s1mple årets beste spiller på HLTV.org tre ganger og fikk 21 MVP-medaljer - GOAT, med en karriere som har inspirert mange unge, talentfulle spillere, som siden har tatt seg til Tier 1-scenen selv."

S1mple slutter seg til en gjenoppbygging BC.Game Esports, som har til hensikt å konkurrere i ESL Challenger League fra neste uke, noe som betyr at flere signeringer vil komme inn. For NAVI er alt som vanlig, ettersom s1mple ikke har vært en del av startoppstillingen på flere år.