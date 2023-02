Så du HBOs The Last of Us-tabbe i episode 6?

HQ

Liten spoileradvarsel: Denne artikkelen inneholder en ekstremt vag spoiler for episode 6 av The Last of Us, så vær så snill å slutte å lese her hvis du er redd for å vite absolutt noe som helst!

Jeg nevnte at jeg hadde sett en upolert versjon av The Last of Us' første sesong i min anmeldelse av den glimrende serien. Dette betyr at noen scener manglet spesialeffekter, hadde midlertidige automatiserte dialogutskiftninger og til og med noen tilfeller av mennesker som var ment å holde seg bak kameraet som dukket opp foran det. Gjett hva, du får oppleve noe av det samme i episode 6.

Bare ta en nærmere titt på scenen der Joel og Ellie krysser den snødekte broen ved 13:10-merket på HBO Max. De er overraskende rolige med tanke på at noen mystiske mennesker gjemmer seg i nærheten av trærne bak dem. Det er åpenbart fordi de fremmede er en del av filmteamet og ikke ment å være overlevende i showets univers. En litt morsom tabbe når resten av showets kinematografi (og de fleste andre aspekter) er nær perfekt.

Har du oppdaget noen andre feil?