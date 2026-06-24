Så mye koster GTA 6 og de ulike utgavene av spillet

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I forkant av forhåndsbestillingene som starter i morgen, har Rockstar offisielt avslørt utgavene av Grand Theft Auto VI. I dag er vi vant til at spill kommer med forhåndsbestillingsbonuser og ekstra innhold for spillere som er villige til å betale litt mer for en Deluxe Edition av spillet. Rockstars nyeste åpne sandkasseverden er intet unntak, og vil ved lanseringen være tilgjengelig i flere utgaver, i tillegg til en forhåndsbestillingsbonus som minner om Vice Citys glansdager.

Først og fremst har vi Ultimate Edition, som kommer med en hel rekke ekstra gjenstander i spillet som du kan bruke i Grand Theft Auto VI, samt en høyere prislapp på $99,99, sammenlignet med Standard Edition-prisen på $79,99. Blant kjøretøyene finner du '95 Grotti Cheetah, Dinka Enduro-motorsykkelen og Crest-kajakk fra Jasons gjemmested, vannkjøretøyet Shitzu Squalo og '67 Vapid Dominator Buggy. Når vi først er inne på temaet kjøretøy, får du også tilgang til modbutikkene Rideout Customs og One-Eyed Willie's, samt modkittet Ganado Retro Build.

Det er også lagt til mange tilpasningsmuligheter i Ultimate Edition for Jason og Lucia, inkludert varer fra klesbutikkene Vice City Style, Stock 305 og Goodtime Gear, samt frisørsalongfriske hårklipper og noen tatoveringer. Det er flere spesialgjenstander for både ham og henne når det gjelder våpen, da spillere som kjøper Ultimate Edition også får revolverne Hawk og Little Morgan, samt personlig tilpassede utseender for Jasons Girardi ES9-pistol og Lucias Klose K17-pistol.

Forhåndsbestillingsbonusen er «Vintage Vice City Pack», som legger til «'55 Vapid Stanier»-sedanen og garasjen ved Ocean Beach, samt nye antrekk og frisyrer for Jason og Lucia inspirert av fortidens historier fra Vice City. Alle som kjøper spillet før 20. november får tilgang til denne pakken.

Forhåndsbestillingene av Grand Theft Auto VI starter ved midnatt. Det forventes at Rockstars nettside vil bli overbelastet av folk som kjøper spillet, men siden alt innholdet i Ultimate Edition ser ut til å være digitalt trenger spillerne i det minste ikke å bekymre seg for scalpere. Dessverre for alle som håper å få en fysisk plate å spille spillet med, er det bekreftet at den fysiske versjonen av Grand Theft Auto VI vil inneholde en nedlastingskode i esken. På den positive siden starter forhåndslastingen 12. november, slik at vi kan hoppe rett inn i spillet uten installasjoner på lanseringsdagen.