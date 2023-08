Så mye lagringsplass trenger du for å spille Red Dead Redemption på Nintendo Switch.

HQ

Red Dead Redemption ble tidligere denne uken annonsert til PlayStation 4 og Nintendo Switch, og har fått sin del av kritikken fra spillverdenen. Ryktet om Unreal Engine 5 remaster viste seg å være en port av spillet som ble utgitt i 2010, noe som mildt sagt var et antiklimaks.

Hvis du likevel synes det er hyggelig å kunne spille det på Nintendo Switch, har det nå blitt avslørt hvor mye plass du må ha ledig for å installere og spille det. Det kreves beskjedne 11,5 GB, noe som er litt mindre enn nyere spill som Bayonetta 3 eller The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, som begge krever henholdsvis 15 og 15,9 GB.

Hvor mye plass som trengs hvis du vil spille det på PlayStation 4, er ikke offentliggjort ennå, men det virker sannsynlig at det også vil ligge et sted rundt 11 GB.