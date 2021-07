Så pene kan spill bli på Xbox Series X med Unreal Engine 5

Over et år har gått siden Epic Games og Sony viste en meget imponerende presentasjon av hvor vakre spill som bruker den rykende ferske Unreal Engine 5-motoren kan bli på en PlayStation 5, og nå er det Microsoft sin tur til å svare.

Som lovet har The Coalition, skaperne av Gears of War 4, Gears 5 og til dels Gears Tactics, offentliggjort to videoer som viser noen av måtene de har tenkt å bruke Unreal Engine 5 på Xbox Series X. Nærmere bestemt viser den første videoen hvor realistisk mennesker kan bli ved å bruke Epic sin nyeste motor, mens den andre tar for seg et område. Begge to ser som forventet ekstremt pene ut med detaljer vi aldri har sett maken til, så å slenge på at både lyset og refleksjonene reagerer i sanntid (noe man frem til nå har trengt mye maskinkraft og ekstremt heftig teknologi for å klare) er bare strø på softisen.