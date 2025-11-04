Sabalenka og Kyrgios vil delta i den nye "Battle of the Sexes" i desember

HQ

Aryna Sabalenka, verdens nummer 1 i tennis, møter Nick Kyrgios i en ny utgave av "Battle of the Sexes", en blandet oppvisningskamp i tennis som arrangeres i Dubai den 28. desember. Den følger tradisjonen fra oppvisningskampene som ble arrangert i 1973 med Billie Jean King mot Bobby Riggs, også i 1973 mellom Riggs og Margaret Court, og i 1992 mellom Jimmy Connors og Martina Navratilova.

"Jeg har så stor respekt for Billie Jean King og det hun har gjort for kvinnespillet. Jeg er stolt over å representere kvinnetennis og over å være en del av denne moderne versjonen av den ikoniske "Battle of the Sexes"-kampen", sier Sabalenka om å delta i denne nye utgaven av oppvisningskampen mellom en mann og en kvinne.

Sabalenka, 27 år gammel, nåværende US Open-mester og vinner av fire Grand Slam-turneringer, skal møte Nick Kyrgios, 30 år gammel, som en gang var rangert som nummer 13 i verden og var Wimbledon-finalist i 2022, men som nå ligger på 652. plass på verdensrankingen på grunn av en håndleddsskade som holdt ham ute i 18 måneder. Han har bare rukket å spille fem kamper i år, den siste i Miamo Open i mars.

Kyrgios sa at "når verdens nummer én utfordrer deg, svarer du på utfordringen. Jeg har enorm respekt for Aryna, hun er et kraftverk og en ekte mester. Men jeg har aldri trukket meg fra en utfordring, og jeg er ikke bare her for å spille, jeg er her for å underholde. Det er dette jeg lever for."

Den fjerde utgaven av "Battle of the Sexes" mellom Aryna Sabalenka og Nick Kyrgios vil finne sted på Coca-Cola Arena i Dubai, De forente arabiske emirater, 28. desember. Er du spent?