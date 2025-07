Nick Kyrgios angriper Jannik Sinner igjen, men selv fansen begynner å bli lei av holdningen hans

HQ

Nick Kyrgios var en av de første til å reagere på nyheten om at Jannik Sinner hadde gjenansatt sin trener, Umberto Ferrara, som fikk sparken i fjor etter at nyheten om Clostebol-forurensningen til den italienske mesteren ble kjent. Det var under hans oppsyn at Sinner ved et uhell ble smittet av Sinner, da fysioterapeuten Giacomo Naldi brukte en spray i hendene som inneholdt det forbudte stoffet, som senere kom inn i kroppen til Sinner.

Kyrgios har vært en av spillerne som har vært mest kritisk til Sinners milde straff i dopingsaken, da han aksepterte en tre måneders utestengelse som ikke hindret ham i å spille noen Grand Slam-turneringer. Og i går fortsatte han å være sin plageånd, og sa at "de har blitt lurt".

"Han fikk den samme legen tilbake, vi har blitt lurt, mine damer og herrer". Han reagerte også på nyheten og ønsket at det var en nyhet fra Tennis Centel, en parodikonto.

Men selv blant tilhengerne hans er det noen som begynner å føle at han tar sitt personlige nag mot Sinner litt for langt. "Føles som om du går litt langt med denne menneskejakten, for å være ærlig", sa JoshDotCo.

"Vi likte deg bedre da du ikke klagde på andre spillere. Hvis du hadde vært litt mer disiplinert og trent mer i stedet for å "miste kontakten med sporten", ville du ha nådd lenger", sa Mini_CR.

"Min mann går videre. Var det til og med nivåer for å forbedre spillet hans? Nei. Du sitter fast, gå videre. Jeg er en fan av deg, men det er gammelt", sa Ben Dover.