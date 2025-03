Saber Interactive avslører Warhammer 40,000: Space Marine 3

I en sjokk kunngjøring har Games Workshop, Focus Entertainment og Saber Interactive avslørt Warhammer 40,000: Space Marine 3, som vil fortsette spillserien som først ble startet av Relic Entertainment i 2011.

Saber Interactive plukket opp Space Marine-fakkelen og kjørte godt og virkelig med den, og leverte et actionspill i 2024 som solgte millioner av eksemplarer og fortsetter å levere nytt innhold til spillerne. Når det gjelder Space Marine 3, er vi litt korte på detaljer, ettersom spillet fortsatt kommer til å være mange år unna, til det punktet at det kanskje ser på neste konsollgenerasjon. Men via en pressemelding har vi noen uttalelser om mottakelsen av Space Marine II og forhåpninger til oppfølgeren.

"Vi har blitt beæret over den utrolige responsen fra fansen etter lanseringen av Warhammer 40,000: Space Marine 2. Vi vil fortsette å støtte spillet med spennende innhold og regelmessige oppdateringer i årene som kommer. I dag er vi glade for å kunne kunngjøre at eventyret fortsetter med Space Marine 3. Spillerne kan se frem til en oppslukende kampanje, en flerspillermodus og nyvinninger som vil omdefinere standardene for actionspill i tredjepersonsposisjon. Warhammer 40,000: Space Marine 3 er utviklet i nært samarbeid med Games Workshop, og vil ta sjangeren til nye høyder ved å introdusere storstilte slag som er enda mer spektakulære," sier John Bert, viseadministrerende direktør i Focus Entertainment.

"Space Marine 2 har vist seg å være et omveltende spill for Saber. Det er kulminasjonen av alt vi har lært om spillutvikling i løpet av våre 25 år i bransjen. Nå begynner vi å utvikle Space Marine 3, et spill som har enorme forventninger fra den raskt voksende fanbasen vår. Vi vil fortsette å støtte og videreutvikle Space Marine 2-universet i årene som kommer, men vi vil ta med oss all lærdommen vår og bruke den på et enda større og mer spektakulært spill i den tredje delen. Vi ser på dette som en mulighet til å skape et ekte kjærlighetsbrev til Warhammer 40.000-universet," sier Saber Interactives administrerende direktør Matthew Karch.

Det virker som om alle involverte parter ønsker å smi mens jernet er varmt, og la oss få vite at fremtiden ser veldig dyster ut (på en god måte), ettersom vi kan forvente at Titus' historie vil fortsette et sted nedover i linjen.