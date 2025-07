Saber Interactive erter med en ny avsløring neste uke som ser ut til å være relatert til Hellraiser

HQ

Saber Interactive ser ut til å ha et annet prosjekt i arbeid. Utvikleren, nylig kjent for Warhammer 40,000: Space Marine II, har begynt å erte noe som vil bli en realitet så snart neste uke.

Den 22. juli, klokken 13:00 UTC (som tilsvarer 14:00 BST / 15:00 CEST), vil spillet bli presentert for fansen. Teaseren så langt gir ikke mye informasjon, men nettstedet viser stadig glimt av tallet 55, og teaseren på sosiale medier har et bilde som har fått fansen til å finne ut at dette vil være et Hellraiser -prosjekt etter utseendet på ting. Når det gjelder hva som gjør 55 spesielt, var hovedstedet for Hellraiser 55 Ludovico Place , Cricklewood, London ...

Hvis det blir Hellraiser, er det store spørsmålet blant fansen om det blir en enspilleropplevelse eller et Dead by Daylight-lignende asymmetrisk skrekkspill. Så langt ser det ut til at flertallet ønsker en historiebasert enspilleropplevelse i stedet for nok et flerspillerprosjekt som, etter Friday the 13th og The Texas Chain Saw Massacre -spillene å dømme, sannsynligvis ikke vil ha en veldig lang levetid.