Saber Interactive-sjef: Dagens spill "påtvinger spillere moral"

En person som utgir seg for å være Saber Interactive -sjef Matthew Karch har lagt ut et innlegg i en Asmongold-video på YouTube som har fått mye oppmerksomhet.

Han skriver at han er lei av spill som prøver å påtvinge spillerne budskap og moral, og vil at de skal gå tilbake til å bare handle om underholdning igjen, noe han sier at hans eget Warhammer 40,000: Space Marine II, men også Black Myth: Wukong, er gode eksempler på. Han fortsetter med å hevde at moderne spill er altfor komplekse og krever for mye av spilleren:

"Da vi signerte avtalen om å lage Space Marine 2, var alt jeg ønsket meg et gammeldags spill. Vi fikk sjansen til å jobbe med noe som i sin natur var "old school". Jeg kan ikke engang forstå mange av de nåværende spillene vi spiller i dag. De er for komplekse og krever for store investeringer. Vi jobbet med Halo i sin tid, og det spillet kunne destilleres ned til de enkleste skytesløyfene, men det var helt avhengighetsskapende. Det var det vi ønsket å gjenskape.

Jeg håper at spill som Space Marine 2 og Wukong er starten på en tilbakevending til en tid da spill rett og slett handlet om moro og innlevelse. Jeg tilbrakte litt tid som Chief Operating Officer hos Embracer, og der så jeg spill som fikk meg til å gråte med sine overdrevne forsøk på å formidle budskap eller påtvinge spillere moral. Vi vil bare drepe noen glory kills og få pulsen litt opp. For meg er det det spill bør handle om."

PC Gamer har kontaktet Saber Interactive for å finne ut om det virkelig er Karch som har skrevet dette, men har ikke fått svar, noe man kunne mistenke at de ville ha gitt umiddelbart hvis det var en bløff. På LinkedIn får vi imidlertid en pekepinn, da Karch har kommentert en skjermdump av innlegget og skriver "Whoever wrote that seems pretty sharp", noe som sannsynligvis betyr at det faktisk er han som mener dette, eller at han i det minste godkjenner det fullt ut.

At dagens spill ofte er vanvittig store og kompliserte er ikke et kontroversielt standpunkt, men noe som ofte debatteres. Men innlegget gjør det klart at Karch mener dagens spill er altfor agendadrevne (woke, som det populært kalles), og dette har ført til en omfattende debatt, der noen mener at Saber -sjefen er en helt, mens andre mener at holdningen hans er problematisk.

Hva mener du, er spillbransjen for agendadrevet i dag, og bør det være mer fokus på underholdning?