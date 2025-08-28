Saber-sjefen erter Warhammer 40,000: Space Marine III

HQ

Tidligere i år, bare måneder etter den voldsomme suksessen til Warhammer 40,000: Space Marine II, kunngjorde Saber Interactive og Focus Entertainment at de jobbet med en oppfølger. Warhammer 40,000: Space Marine III er sannsynligvis mange år unna fremdeles, men Sabers kreative sjef Tim Willits har ertet noen "fantastiske" ideer til spillet som kommer fra Games Workshop.

I en samtale med IGN ønsket Willits å forbli tett om prosjektet, men ga til slutt noen erting angående Space Marine III. "Vi jobber med Games Workshop, de er de beste noensinne", sa han. "Og det er et så rikt univers som vi henter ting [fra]. Og de har gitt oss noen ideer som er fantastiske. De har gitt oss noen virkelig kule ideer. Hjernene deres er bare... wow. Så det er mange supergode ideer fra Games Workshop."

Riktignok er det ikke mye å gå på der, men det er godt å vite at det er et sterkt samarbeid mellom utviklerne og IP-eierne helt fra starten av. Når det gjelder Space Marine II og en potensiell fortsettelse av historien, sa Willits: "Vi har noen planer, men vi må jobbe med Focus for å få den rette kunngjøringen. Men ingenting er utelukket."

Warhammer 40,000: Space Marine II er ute nå på Xbox Series X/S, PS5 og PC.