Saber om hvorfor Saints Row -utvikleren er borte: "De visste ikke hva de bygde. De hadde ingen reell retning"

Matt Karch, administrerende direktør i Saber Interactive, adresserte nylig nedleggelsen av Volition. Saints Row -utvikleren lukket dørene i 2023, omtrent et år etter at de ga ut den dårlig mottatte omstart av Saints Row.

Karch, som snakket med Game File, adresserte situasjonen ganske stumt. "Teamet Saints Row er borte," sa han. "Hvorfor er de borte? De var så dyre i forhold til hva de var. De visste ikke hva de bygde. De hadde ikke noen virkelig retning. Det kunne ikke vare. Og hvem skal finansiere dem for neste spill etter den katastrofen?"

"Tiden for å kaste penger på andre spill enn kanskje verdens GTA-er er over. Det er over. Denne bransjen må modnes. Hvis den ikke gjør det, er hele bransjen i trøbbel", la han til.

I dagens spillbransje ser det ut til at det er langt mellom nye sjanser. En flopp kan bety slutten for et studio ganske raskt, noe vi ser etter hvert som flere og flere oppsigelser rammer bransjen, selv i tilfeller der et spill har gjort det ganske bra.