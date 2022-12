HQ

Jeg har sett mange rose Shedworks' Sable, og det skyldes ikke at den grafiske stilen kan minne om The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Vår svenske anmelder mente også at spillet har en nydelig atmosfære og byr på flere timer med ulike ting å finne på, så kveldens nyhet er verd å merke seg.

Dagens gratis PC-spill på Epic Games Store er nemlig overnevnte Sable. Dermed er det bare å legge det til i samlingen før klokken 17 i morgen.