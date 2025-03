Sadie Sink har fått roll i Spider-Man 4, og det antas at hun skal spille Jean Grey

Spider-Man 4 (den kommende fjerde filmen med Spider-Man i Marvel Cinematic Universe) begynner innspillingen i sommer, og har allerede en utgivelsesdato, 31. juli 2026. Ingen detaljer om handlingen og rollebesetningen var kjent ... før nå. Deadline har kunngjort at Sadie Sink, den populære stjernen fra Stranger Things, har sluttet seg til Marvel Studios-produksjonen sammen med Tom Holland. Og det ser ut til at Sink vil spille en viktig rolle.

HQ

Ifølge Deadline er "den rådende teorien" at Sink skal spille Jean Grey, og dermed introdusere et viktig medlem av X-Men i den neste Spider-Man-filmen. En annen teori er at hun kan være Mary Jane (Zendayas karakter ble introdusert som "MJ", men hun het Michelle).

Shang-Chi-regissør Destin Daniel Cretton regisserer den nye filmen, som ryktes å være fokusert på et annet "multiversalt" plot, i stedet for en film på "stree-nivå", som mange av Spider-Man-historiene, noe som skuffet noen fans. Men hvis Spider-Man lager en crossover med X-Men, med Sadie Sink i rollen som Jean Grey, kan ting begynne å se virkelig interessant ut for denne kommende Marvel-filmen.