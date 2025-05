SAG-AFTRA slakter Fortnite over Darth Vader sin AI-stemme

HQ

En av de viktigste grunnene til at SAG-AFTRA innledet en massiv streik i film- og TV-bransjen for et par år siden, en streik som fortsatt påvirker videospillsektoren, var den økende bruken av kunstig intelligens i kreative verk. Fagforeningen for utøvende kunstnere ønsket bedre beskyttelse, og de ansvarlige var alltid skeptiske til å tilby dem det. Men til slutt fikk de viljen sin, og det ble innført beskyttelsestiltak i film og TV. Men spillandskapet er fortsatt det ville vesten.

I det siste har vi sett AI bli brukt til å bringe Darth Vader til Fortnite, et grep som gjør det mulig for spillere å snakke til Sith-herren og få svar med en AI-drevet stemme som ligner James Earl Jones' berømte karakter. SAG-AFTRA er selvsagt ikke fornøyd, og de har allerede sendt inn en anmeldelse mot Epic Games' underskrivende selskap Llama Productions for bruken av AI i dette tilfellet.

Innleveringen sier: "I løpet av de siste seks månedene har arbeidsgiveren, ved sine agenter og representanter, unnlatt og nektet å forhandle i god tro med fagforeningen ved å gjøre ensidige endringer i ansettelsesvilkårene, uten å varsle fagforeningen eller muligheten til å forhandle, ved å bruke AI-genererte stemmer for å erstatte forhandlingsenhetens arbeid på det interaktive programmet Fortnite."

SAG-AFTRAs nettsted går også et skritt videre for å forklare fagforeningens misnøye med AI-implementeringen, og forklarer at "vi må beskytte vår rett til å forhandle om vilkår og betingelser rundt bruk av stemmer som erstatter våre medlemmers arbeid, inkludert de som tidligere gjorde arbeidet med å matche Darth Vaders ikoniske rytme og tone i videospill."

Uttalelsen avsluttes med "Fortnites underskrivende selskap, Llama Productions, valgte å erstatte arbeidet til menneskelige utøvere med AI-teknologi. Dessverre gjorde de det uten å varsle oss om at de hadde til hensikt å gjøre dette, og uten å forhandle med oss om passende vilkår."

Det er uklart om dette vil føre til noe av betydning, men én ting som er sikkert, er at Epic ser ut til å like å tilbringe tid i rettssaler i det siste...