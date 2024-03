SAG-AFTRA kan gå til streik igjen hvis kravene i dataspillavtalen ikke innfris

HQ

Hvis du trodde at SAG-AFTRA-streik var noe som hørte fjoråret til, har vi nyheter som kanskje vil overraske deg. Variety melder nemlig at kontraktsdiskusjonene mellom lauget og de store dataspillselskapene rundt om i verden har kjørt seg fast, og at det kan bli streik igjen hvis det ikke gjøres noen vesentlige anstrengelser for å komme til enighet.

Årsaken til dette er nok en gang kunstig intelligens. Det sies at det er sterke meninger blant medlemmene i SAG-AFTRA om hvordan kunstig intelligens håndteres og brukes i spillbransjen, og mange medlemmer ønsker et direkte forbud mot teknologien i bransjen. SAG-AFTRAs nasjonale direktør Duncan Crabtree-Ireland er klar over at det neppe vil skje, men bekrefter samtidig at hvis det ikke kommer på plass retningslinjer og beskyttelsestiltak, vil det bli streik, noe som betyr at skuespillere og stemmebrukere ikke kommer til å bruke talentene sine i spillbransjen før streiken er avblåst.

På spørsmål om hvor sannsynlig det er at det blir streik, svarer Crabtree-Ireland: "50-50, eller mer sannsynlig enn at vi går ut i streik i løpet av de neste fire til seks ukene på grunn av vår manglende evne til å komme forbi disse problemene."

Han fortsetter: "Vi vil sørge for at implementeringen er menneskesentrert og fokuserer på å øke [produksjonen], ikke erstatte mennesker."

Vi ser en økende bruk av kunstig intelligens i spillbransjen, så det er ingen stor overraskelse at SAG-AFTRA ønsker å beskytte medlemmene sine i overskuelig fremtid.