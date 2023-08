Saints Row, Black Desert og Generation Zero er PlayStation Plus-spill i september

HQ

Det er et år siden Saints Row ble lansert i ganske upolert tilstand, men Volition har levert flere store oppdateringer og utvidelser siden den gang, så noen av dere har sikkert vurdert å kjøpe det i disse dager. Jeg har gode nyheter til PlayStation-eiere.

Sony har bekreftet at Saints Row er hovedattraksjonen blant PlayStation Plus Essential-spillene i september. Det får selskap av Black Desert Online sin Traveler Edition og Generation Zero fra og med den 5. september. Disse erstatter PGA Tour 2K23, Dreams og Death's Door, så det er bare å sikre seg de tre sistnevnte før den tid.

For de som har gått glipp av det, er det også verdt å merke seg at 12-månedersabonnementet for alle PlayStation Plus-nivåene blir dyrere neste måned, så det kan være lurt å forlenge medlemskapet før prisøkningen trer i kraft.