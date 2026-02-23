Saints Row designerveteran mener "serien er død"

HQ

På slutten av 2025 ble det avslørt at Chris Stockman, en av de opprinnelige designerne på Saints Row, fikk i oppgave å forberede en pitch for en ny omstart av serien, kanskje en som kunne få franchisen tilbake på sporet etter feiltrinnet som var 2022-omstarten som ikke fikk kontakt med fansen. Selv om dette er spennende, gikk det tydeligvis ikke som planlagt, ettersom Stockman siden har svart på en fans melding med en uttalelse som mangler alt håpet og potensialet i hans tidligere kommentarer da pitch-prosjektet ble avslørt for verden.

Som lagt merke til av Eurogamer, svarte Stockman til en fan som er skuffet over at det ikke har vært noen kanonspill i serien på et tiår, som han harrowingly svarte på:

"Ærlig talt, jeg tror franchisen er død, dessverre. Jeg får følelsen av at Embracer har null evne til å gjøre noe med det. Jeg skulle ønske at ting var annerledes. Jeg gjorde mitt beste for å tilby en vei videre, men de har avvist meg."

Ganske tragiske nyheter, alt tatt i betraktning, og informasjon som alt annet enn bekrefter at vi ikke bør forvente å se 3rd Street Saints tilbake i aksjon med det første.