Designeren fra det opprinnelige Saints Row forteller at han har blitt bedt om å lage en pitch for en prequel

Saints Row -serien har gått jevnt og trutt nedover i årenes løp, og bunnen ble nådd med den nylige rebooten, som virket å være så skjev i tonen at den fremmedgjorde veteranfansen av serien. Det er tydelig at IP-eieren, Embracer Group, forstår at det hadde en sving og en glipp med dette oppsettet, og nå ser det ut til å tappe talentet til noen som er kjent med den opprinnelige Saints Row for å lage en tonehøyde for et prequel-kapittel.

På Reddit har Chris Stockman (som for tiden jobber for VR-studioet Bit Planet Games, men som tidligere jobbet hos det nå nedlagte Volition på originalen Saints Row) nevnt at han har blitt bedt om å levere en pitch for en reboot, og at selv om han ikke kan dele ytterligere informasjon og detaljer, er dette litt av et drømmeprosjekt for ham.

"Gutter og jenter, jeg har håpefulle nyheter! Jeg har blitt bedt om å lage en pitch for en Saints Row reboot! Jeg kan ikke si noe mer enn det, men drømmene mine for dette spillet ble nettopp litt mer enn bare drømmer!"

Stockman kom tilbake til innlegget på et senere tidspunkt for å bekrefte at hans nylige tid med å jobbe med VR-spill ikke vil krype inn i denne Saints Row prequel-pitchen, da han i en oppdatering forklarer "det vil ikke være et VR-spill. Jeg går virkelig tilbake til røttene mine!"

Etter at dette ble lagt ut på Reddit, har PCGamesN kontaktet Stockman, som har gitt noen ekstra biter av informasjon, inkludert at han "sikter mot å lage en prequel" og at han "ikke vil si så mye mer enn det ennå, da jeg vil holde kortene tett til brystet, for nå."

Spennende, for å si det mildt, og forhåpentligvis vil Stockmans erfaring med å jobbe med Saints Row da den var på sitt beste, krype inn i dette prosjektet og få serien tilbake på sporet.