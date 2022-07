HQ

Forrige november bestemte heldigvis Volition og Deep Silver seg for å utsette Saints Row vekk fra februar til august. Mange har likevel stilt seg spørrende til om spillet faktisk blir klart til den tid, men det trenger vi ikke lenger.

Dette siden Volition skriver at Saints Row har "gone gold", og derfor har blitt sendt til trykking og distribusjon slik at det er klart for lansering den 23. august.