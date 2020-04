Saints Row: The Third Remastered annonsert

Hvis du synes at Saints Row-serien kjørte en smule av sporet sist, og ønsker å finne tilbake til det kapitlet som for alvor gjorde serien berømt, nemlig Saints Row: The Third, så har du hellet med deg. Etter masse spekulasjon kan vi nemlig være blant de første som får avsløre at Saints Row: The Third vender tilbake på de moderne konsoller i restaurert format.

Spillet ankommer den 22. mai på PlayStation 4 og Xbox One, og det er snakk om både bedre teksturer, bedre lyssetting takket være en ny grafikkmotor, redesignede områder og mer detaljerte karaktermodeller.

Faktisk har de gått så langt som å redesigne samtlige teksturer i hele Steelport, og alle våpnene har også blitt restaurert, samt hvert eneste kjøretøy. Dessuten inneholder spillet alt av tidligere utgitt DLC, som er hele 30 stykker.

Du kan se noen bilder nedenfor.