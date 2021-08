Avdukingen av Saints Row fikk altså æren av å starte gårsdagens Gamescom Opening Night Live-sending, og utviklerne la mye vekt på at rebooten vil gå tilbake til den litt...

Saints Row: The Third - Remastered klart for PS5 og Xbox Series

den 18 mai 2021 klokken 17:26 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Vi visste allerede at Saints Row: The Third - Remastered skal slippes på Steam og GOG den 22. mai, og nå har vi endelig fått bekreftelse på en annen lekkasje også. Deep...