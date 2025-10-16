Saints Rows opprinnelige skaper sier at rebooten var "en forferdelig idé"

HQ

For tre år siden var det endelig tid for det store comebacket til Saints Row, en favoritt som spillerne hadde etterspurt i årevis. Men i stedet for å fortsette historien eller prøve noe nytt med den, bestemte Volition seg for å starte serien på nytt - og endte opp med et ganske lunkent produkt som delte svært lite DNA med Saints Row -serien som folk elsket.

Floppen var snart et faktum, og sammen med krisen for Embracer Group endte det med at hele studioet ble lagt ned... og det er svært usikkert om vi noen gang får se Saints Row igjen.

Esports Insider har intervjuet Chris Stockman, en herre som vet en ting eller to om spillserien. Han var skaperen av Saints Row og spilldesigneren for den opprinnelige 2006-utgivelsen. Han er ikke imponert over arbeidet som gikk inn i omstarten og mener det var en lang rekke dårlige beslutninger :

"Da jeg fant ut at de skulle starte Saints Row på nytt, snakket jeg med en gammel venn av meg som var min gamle sjef for Saints Row 1. Han var produsent, og jeg fikk høre om hva de holdt på med, og jeg tenkte at dette var en forferdelig idé.

Hva prøver det å være? Du rebooter den, men hvorfor rebooter du den? Det er mange karakterer i serien som folk elsker. Det var ikke Saints Row i det hele tatt. Bare kall det noe annet på det tidspunktet. Det er et visst forventningsnivå til et Saints Row -spill, og de bommet på dem alle."

Stockman kommer også med sitt eget forslag til hvordan Volition burde ha gått videre med serien, og i stedet for en reboot (eller enda en oppfølger), mener han at de burde ha tatt et skritt tilbake. Et stort et. Han forklarer :

"Det jeg ville ha gjort, var å ta serien tilbake til 70-tallet og lage et periodestykke, en prequel om hvordan gjengene fra den første serien startet. Du løper rundt med en gjeng tenåringer som endte opp som hovedpersonene i det første spillet. Du kan virkelig gå all in på 70-tallstemaet med store afrofrisyrer, bell-bottoms og musikken fra hele den perioden.

Jeg ville ha tatt det i en annen retning, slik at du ikke konkurrerer med dagens GTA-spill. Du sikter når alle andre sikter, for å si det sånn."

Og vi er ikke de eneste som synes dette høres ut som en mye bedre idé, ikke sant? Det virker faktisk som om han har tenkt på det igjen, og sier at Embracer Group bør kontakte ham, så skal han sette sammen spillet med store deler av det opprinnelige teamet :

"[Embracer Group], hvis du hører på dette, ta kontakt med meg. La oss sette i gang. Jeg kan samle store deler av det gamle bandet som jobbet på Saints Row 1. Jeg kan få den IP-en på fote igjen med et anstendig budsjett. De trenger ikke engang å finansiere det. Jeg kan få andre utenforstående til å finansiere det. Jeg kunne snu franchisen. Det vet jeg at jeg kan."

Det virker tvilsomt at Embracer Group vil være villige til å investere i Saints Row igjen, men la oss krysse fingrene for at serien en dag vil komme tilbake fra de døde.