Saints Row's The Heist og The Hazardous utvidelsen til å debutere neste uke

Deep Silver Volition avduket veikartet for de neste par månedene av Saints Row i slutten av mars, men nå som vi er inne i mai, er det på tide å se noe av dette lovede innholdet i spillet.

Utvikleren har bekreftet at neste uke vil se lanseringen av Saints Row's The Heist and The Hazardous utvidelse, et tillegg etter lanseringen som vil være tilgjengelig for alle Expansion Pass eiere, og vil se filmstjernen Chris Hardy krysse Boss på et attentat, noe som Saints bestemmer seg for å hevne seg over.

Denne utvidelsen vil debutere 9. mai og vil være den første av noen få innholdstillegg for spillet samme dag, ettersom Sunshine Springs -distriktet også vil lanseres, i likhet med den neste store livskvalitetsoppdateringen, som lover å gi en Selfie Mode, kampforbedringer og mer. Begge disse tilleggene vil være gratis for alle spillere.

Dette vil også lede inn i det neste Expansion Pass -tilbudet som er planlagt i juli, og som vil hete Doc Kethcum's Murder Circus.

