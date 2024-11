Salah har presset Liverpool for å få kontrakt, så hvorfor vil de ikke gjøre noe?

HQ

Mohamed Salah sørget for seier (og comeback) for Liverpool forrige søndag med to scoringer, mens ryktene om hans fremtid hos Premier League-toppen gikk. Disse ryktene ble forsterket sist mandag, etter at Salah kom med noen kommentarer som sjokkerte mange fans.

Etter kampen uttalte han til journalister: "Vi er nesten i desember, og jeg har ikke fått noen tilbud om å bli i klubben ennå. Jeg er nok mer ute enn inne", sa han.

Den egyptiske spilleren, som kom til Liverpool i 2017, går ut av kontrakt ved sesongslutt. Fra og med 1. januar vil han lovlig kunne signere en forhåndskontrakt som en fri agent. I en alder av 32 år har han blitt beilet til av den saudiarabiske proffligaen, inkludert et tilbud på 150 millioner pund som ble avvist av Al-Ittihad i 2023.

Salah ble også spurt om han er skuffet over mangelen på tilbud. "Jeg kommer ikke til å legge opp med det første, så jeg spiller bare, fokuserer på sesongen og prøver å vinne Premier League og forhåpentligvis Champions League også. Jeg er skuffet, men vi får se.

Salah "ønsket å fortelle offentligheten om sin frustrasjon" over manglende tilbud fra Liverpool

Til tross for alt dette har en kilde fortalt BBC Sport at kontakten mellom Liverpool og Salahs agent, Ramy Abbas Issa, fortsatt er "positiv".

En journalist forteller også til BBC at Salah, som vanligvis ikke liker å snakke med pressen, henvendte seg til journalister denne gangen. Han tror Salah "ønsket å få ting ut av brystet" og valgte å snakke direkte til journalister for å fortelle offentligheten at han ønsker å bli og legge mer press på Liverpool for å få til en ny kontrakt.

Ifølge Opta har Salahs mål og målgivende pasninger vært verdt 17 poeng denne sesongen, nok til å gi Liverpool ledelsen. BBCs analytikere tror imidlertid at Liverpool kan være bekymret for Salahs tilstand etter en treårsforlengelse, når han vil være 36 år, eller kanskje de ikke ønsker å skape en presedens som vil gi Virgil van Dijk og Trent Alexander-Arnold, som også går ut av kontrakt i år, mer forhandlingsmakt for å få bedre lønn.