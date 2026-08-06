Sam Neill spilte inn en rolle i « The Legend of Zelda Movie før han gikk bort

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Kort tid etter nyheten om at Uli Latukefu skulle spille Ganondorf i «The Legend of Zelda», filmen som har premiere neste år, 30. april 2027, la Deadline til ytterligere tre navn på rollelisten. Dichen Lachman, kjent fra «Severance», vil – som vi allerede visste fra lekkede bilder – spille Impa, mens Yvonne Strahovski, kjent fra «The Handmaid’s Tale», skal spille en «dronningrolle».

Og det siste navnet som ble avslørt i rollebesetningen, er et tungtveiende et: Sam Neill, i det som vil bli hans siste filmrolle. Det er ikke kjent hvilken rolle Neill, som gikk bort forrige måned, spilte i «The Legend of Zelda», men mange spekulerer i at det var kongen av Hyrule.

Innspillingen av filmen ble avsluttet i april i fjor, og det var en av de siste filmene den anerkjente «Jurassic Park»-skuespilleren medvirket i. Neills siste filmer vil også være den kommende «Godzilla x Kong»-filmen og «The Last Resort», en romantisk komedie med Daisy Ridley og Alden Ehrenreich i hovedrollene.