Sam Neills agent avslører at skuespilleren døde av lungebetennelse

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Tidligere denne uken ble mange sjokkert over nyheten om at den australske skuespilleren Sam Neill var død i en alder av 78 år. Da nyheten ble kjent og raskt ble en stor sak over hele verden, begynte mange å lure på hva som hadde skjedd med skuespilleren som førte til en så brå død, og noen var nysgjerrige på om hans nylige kamp mot kreft hadde spilt en rolle.

Nye opplysninger har nå kommet frem, da Neills agent, Philip Grenz, har lagt ut en uttalelse om bortgangen til sin mangeårige klient og venn, der han forklarer at dødsfallet ikke hadde noe å gjøre med Neills nylige kamp mot non-Hodgkins lymfom, men snarere skjedde etter at han hadde utviklet lungebetennelse.

Ifølge BBC News uttalte Grenz: «Som Sam Neills mangeårige representant har jeg snakket med familien hans og ønsker å avklare noen detaljer for fansen hans. Sam døde av lungebetennelse. Før han ble syk, hadde Sam tappert kjempet mot og beseiret lymfom gjennom en ny behandling kalt CAR-T-terapi.»

Grenz la videre til at Neill «fortsatt var kreftfri» på dødstidspunktet, og at Neill i månedene mellom seieren over kreften og bortgangen «filmet fire prosjekter etter hverandre... som alle vil bli utgitt i løpet av de kommende månedene». Ett av disse prosjektene er «Godzilla x Kong: Supernova», et annet er «The Last Resort», og når det gjelder de to andre, vil vi uten tvil høre mer om dem i månedene fremover.