Sam Raimi jobber ikke med Spider-Man 4 for øyeblikket.

Det har versert en hel rekke rykter om at regissør Sam Raimi skal jobbe med en fjerde Spider-Man-film. Selv om regissøren har nevnt at han håper at han får sjansen til å gjøre det etter hvert, jobber han ikke med en slik film for øyeblikket, noe han har bekreftet i et intervju med CBR.

Mens han deltok på WonderCon, avkreftet Raimi ryktene og uttalte: "Vel, jeg har ikke hørt om det ennå. Jeg leste det, men jeg jobber faktisk ikke med det ennå. Jeg mener, Marvel og Columbia har hatt så stor suksess med de nåværende Spider-Man-filmene, og jeg vet ikke om de kommer til å gå tilbake til meg og si: 'Folkens, vi kan også fortelle den historien! Jeg er ikke sikker, men jeg elsker alle de nye Spider-Man-filmene."

Raimi fortsatte litt senere og la til: "Jeg har nettopp jobbet med Marvel på en film som heter Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Så jeg er på god fot med dem. Jeg er sikker på at jeg ville hørt om den hvis den var på trappene. Jeg tror det. Jeg vet ikke."

Selv om dette ryktet er lagt ned, ville du fortsatt vært interessert i en ny Sam Raimi-regissert Spider-Man-film?