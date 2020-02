Sam Raimi overtar Doctor Strange 2

Disney og Marvel liker å jobbe raskt. Det har ikke engang gått en måned siden vi fikk vite at Scott Derrickson frasa seg regissørrollen for Doctor Strange in the Multiverse of Madness, men erstatteren er allerede klar.

Variety har tatt seg æren å kunngjøre at Sam Raimi har overtatt regissørstolen på Doctor Strange in the Multiverse of Madness-settet. Nå står ikke akkurat bak mine Marvel-favoritter, men det er jo mulig at han leverer bedre denne gangen. Hva tror du?