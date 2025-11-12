Sam Rockwell spiller en profetisk uteligger i Gore Verbinskis Good Luck, Have Fun, Don't Die

Er du allerede i gang med å planlegge og arrangere din neste valentinsdate? I så fall, hvorfor ikke droppe det romantiske hokuspokuset og i stedet ta med partneren din på kino for å se Sam Rockwell spankulere rundt som en profetisk uteligger som varsler om en dyster fremtid?

Den 13. februar 2026 (dagen før valentinsdagen) kommer det komiske dramaet Good Luck, Have Fun, Don't Die på kino, en film som handler om en rufsete og merkelig utseende mann som har tatt en kafé full av gjester som gisler. Hvorfor, spør du? Han hevder å ha kommet fra fremtiden og er nå ute etter å forhindre en apokalyptisk tidslinje ved å endre historiens gang.

Rockwell spiller hovedrollen som "mannen fra fremtiden" og er hovedrolleinnehaver i en rollebesetning som inkluderer Michael Pena og Zazie Beetz, samt Haley Lu Richardson, Juno Temple, Asim Chaudry og Tom Taylor.

Når det gjelder plott-synopsis for Good Luck, Have Fun, Don't Die, kan du se det i sin helhet: "En mann som hevder å være fra fremtiden, tar gjestene på en ikonisk Los Angeles-restaurant som gisler i jakten på usannsynlige rekrutter i et forsøk på å redde verden."

Filmen er regissert av Pirates of the Caribbean regissør extraordinaire Gore Verbinski og er basert på et manus fra Love and Monsters og Monster Trucks' Matthew Robinson. Premieredatoen er planlagt til 13. februar, og du kan se en trailer for Good Luck, Have Fun, Don't Die nedenfor.