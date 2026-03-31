Du trenger ikke å se noe annet før Star Wars: Maul - Shadow Lord

Neste uke kommer den neste originale Star Wars-produksjonen, da Disney+ utvides med de første episodene av Star Wars: Maul - Shadow Lord. Serien vil utforske hvordan den tidligere Sith-herren og nå forbryterbossen opererer i en verden der Imperiet fortsetter å ta kontroll, noe som betyr at historien utspiller seg mellom episode III og IV. Siden det skjer mye i Star Wars-verdenen i denne perioden, lurer du kanskje på hvor mye hjemmelekse du må gjøre for å forberede deg til denne serien.

Ifølge Sam Witwer, stemmen til Maul og sertifisert Star Wars-nerd, trenger du ikke å se eller gjøre noen form for forberedelser for å nyte Maul - Shadow Lord. I et innlegg på sosiale medier svarer Witwer på noen fan-spørsmål og bemerker "alt du trenger å vite er i serien", og dette gjelder også for de som "aldri har sett en Star Wars-film eller TV-serie" før.

Maul - Shadow Lord er på vei og skal ha premiere på Disney+ den 6. april, og du kan se en trailer for serien nedenfor og gå denne veien for å finne ut når hver av de forskjellige episodene kommer.