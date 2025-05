Kylian Mbappé sammenligner VM 2022 med den siste Clásico-kampen

HQ

Real Madrid tapte igjen mot FC Barcelona, for fjerde gang i år, til tross for Kylian Mbappés beste innsats. I sin første sesong i hvitt har Mbappé scoret fem mål mot Barcelona i tre av de fire kampene, og på søndag scoret han et hat-trick som var ubrukelig for Madrid, men som i det minste fungerer for ham på et personlig plan.

I "Pichichi" -løpet om å bli toppscorer i LaLiga, overgikk Mbappé Robert Lewandowski, og er nå toppscorer i den spanske konkurransen med 27 mål, etterfulgt av Barcelona-spilleren med 25 mål. Langt bak ligger Budimir (Osasuna, 18 mål), Raphinha (Barcelona, 16 mål) og Ayoze (Villareal, 16 mål).

Mbappé ble også spilleren med flest mål i en debutsesong med Real Madrid: 39 mål på 55 kamper i alle turneringer, noe som er bedre enn Iván Zamorano (37 mål på 45 kamper i 1992/93) og Cristiano Ronaldo (33 mål på 35 kamper i 2009/10).

Mbappé har nå scoret tre hat-tricks med Real Madrid, etterfulgt av de mot Real Valladolid og Manchester City. Ved disse anledningene var det nok til å vinne, men mot Barcelona var det ikke nok ... noe som fikk mange til å huske VM-finalen i 2022, der Mbappé scoret hat-trick i 3-3 mot Argentina og ble den første spilleren i VM-historien som scoret tre mål i en finale ... men endte opp med å tape kampen.