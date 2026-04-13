Samsung Galaxy S26 Ultra

Jeg har brukt Ultra- eller rettere sagt "Note"-enheter i veldig lang tid, så jeg er klar over at det å kalle de inkrementelle trinnene mellom hver iterasjon for en revolusjon eller evolusjon er fullstendig tull. De er små, men ønskede oppgraderinger hver gang. Et godt eksempel er hvordan enhetene på et tidspunkt hadde lagt på seg litt, og så med hver nye generasjon krympet enheten litt, og endte med den nåværende S26 Ultra, som i mangel av et bedre begrep endelig kommer til et stadium i livet der den er på samme størrelse som andre smarttelefoner. Vel ... bortsett fra den, som alltid, tydelig større skjermen. Den har også gått bort fra titan og over til aluminium, noe som angivelig gjør den lettere. Sammen med mer avrundede hjørner gir denne slankere telefonen en mer konvensjonell form og størrelse til tross for den ekstremt store 6,9" AMOLED 2X-skjermen, som også virker både lysere og gir bedre farger enn fjorårets modell.

HQ

Til tross for at Ultra-serien har ligget på nesten samme prisnivå i svært lang tid - så teknisk sett ville ikke Samsung lyve hvis de hevdet at telefonen hadde blitt mer eller mindre billigere over tid - er de ikke akkurat billige. Vår testenhet er den "billigste", budsjettversjonen som tilbyr 12 GB minne og 256 GB lagringsplass for 1 449 euro. Du kan betale ytterligere 200 euro for å få 512 GB, og for ytterligere 300 euro får du 16 GB minne og 1 TB lagringsplass. Men Samsung lånte oss også en matchende klokke og øretelefoner, for dette er ikke en telefon, det er midtpunktet i ditt digitale Samsung-liv, et komplett økosystem der alt fungerer sammen i perfekt synkronisering, og selv om det koster mye penger å sette opp, leverer de på den delen med fullstendig og perfekt integrering.

For den prisen får du forresten ingen lader, og du får ikke engang et deksel, noe jeg synes er irriterende. Dette presset meg mot dbrand og deres GRIP-serie for S26 Ultra, og jeg angrer på at jeg har brukt penger på originale Samsung-deksler fordi disse er overlegne, og som jeg var ganske uheldig på et tidspunkt, også gode til å beskytte selve telefonen mens de koster det samme eller mindre enn de generiske.

Du får imidlertid en skjerm som beskytter privatlivet. Bare dette, spesielt hvis du pendler eller bruker telefonen på et kontor, i et klasserom eller andre steder der andre lett kan se skjermen din, er en av de viktigste oppfinnelsene i moderne tid. Så langt er Samsung den eneste som tilbyr dette til det brede forbrukermarkedet, men jeg håper andre følger etter. Det fungerer som en tynn film på skjermen som forvrenger utsikten for alle utenfor en svært smal synsvinkel.

Dette er en annonse:

I magen på dyret sitter en Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dette er også et av de mest høytytende mobile brikkesettene på markedet, men min erfaring på tvers av fem generasjoner Ultra-telefoner er at det også kommer med noen problemer med å håndtere batterilevetiden. Ladingen har endelig gått opp fra 45 watt til 60 watt, med 25 watt trådløs lading. De større modellene, det vil si 1 TB-versjonen, har nå også 16 GB RAM. Batteriet er på 5000 mAh, noe som er litt større enn andre S26-modeller, men enda viktigere er det at Samsung har gjort noen programvareoptimaliseringer slik at telefonen ikke lenger spiser batteri som en sulten flodhest.

En ting jeg vil berømme Samsung for, er det "nye" hovedkameraet. Det er ikke nytt som sådan, men det bruker en ny sensor og en ALoP (All Lens on Prism) for 5x periskopkameraet som gir 50 MP oppløsning. Kamerarekken har også en ny horisontal lås som i det minste i teorien gir mulighet for gimbal-lignende stabilisering, noe jeg helt glemte å prøve ut under testingen, ettersom 4K/8K-videoen allerede så ganske fantastisk ut. Generelt la jeg merke til mindre bildestøy, både i lyse og spesielt mørke omgivelser, og en bedre autofokus, selv om jeg er usikker på om dette skyldes maskinvare- eller programvareoptimaliseringer.

Jeg er usikker på om Samsung gjør det rette eller gale, ettersom AI fortsatt er til stede, men i form av små uavhengige programmer. Nudge skanner skjermen for kontekst, Google Gemini for andre ting, og Bixby er også der, pluss kanskje en eller to andre jeg har glemt. Det virker som om produsenter som Samsung har forstått at publikum ikke vil ha overfylte AI-produkter, og derfor har de kanskje dempet det litt for mye. Jeg vil gjerne ha ett system som gjør alt og bare aktiveres når jeg ber det om det, men det er likevel avansert teknologi.

Dette er en annonse:

Høyttalerne er fortsatt i toppklasse. Det høres dumt ut, men det betyr faktisk noe for noen som ofte bruker en telefon uten hodesett. S-pennen har heller ikke blitt drept. Den er fortsatt redusert til en penn uten ekstra funksjonalitet, noe som er synd, men den er til stede. Når du først har blitt vant til den for fotoredigering (og det er mange alternativer, for det meste basert på AI), er det ingen vei tilbake. Jeg er ganske gammeldags, men jeg elsker fortsatt å ta notater på denne måten, og ingen gjør det bedre enn Samsung.

Alt i alt er dette en faktisk forbedring og byr på noen gode ideer, spesielt personvernskjermen, som vil være et stort salgsargument for pendlere som meg selv. Sammenlignet med resten av markedet er prisen for denne flaggskiptelefonen nesten rimelig.