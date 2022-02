Samtlige This War of Mine-inntekter går nå til Ukraina

HQ

11 Bit Studios, den polske utvikleren bak spill som Frostpunk og This War of Mine, meddelte i går på Twitter at de på grunn av situasjonen i Ukraina vil donere samtlige inntekter av sistnevnte spill til ukrainske Røde Kors. Dette gjelder i en uke fra og med i dag, tvers over alle butikker og på samtlige format.

Dette er ikke første gangen 11 Bit Studios har brukt sin nå åtte år gamle, hjerteskjærende overlevelsessimulator til veldedighet. Allerede i 2015 samlet de nok penger til å hjelpe 350 flyktninger i Jordan og Irak via veldedighetsfondet War Child, og i desember 2018 hadde de samlet inn nesten fem millioner kroner til krigsrammede barn verden over via nevnte fond.

Les hele studioets Twitter-innlegg nedenfor, og surf gjerne inn og trykk på kjøp-knappen på din foretrukne onlinebutikk om du har hatt This War of Mine i kikkerten tidligere, men ikke kjøpt det ennå.