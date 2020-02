Samurai Jack: Battle Through Time annonsert

Samurai Jack-serien har et stort og lojalt følge verden over, men serien har blitt avsluttet for en stund siden. Nå viser det seg at Adult Swim i all hemmelighet har jobbet på et action-spill basert på karakterens eventyr.

Spillet heter Samurai Jack: Battle Through Time, og er et action-spill i tredjeperson hvor du skal kjempe deg gjennom Jacks forskjellige eventyr.

Det virker ganske kult, og kommer til PC, PS4, Xbox One og Switch til sommeren. Du kan se den første traileren under.