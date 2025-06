San Diego Comic-Con Málaga annonserer første gjest og nye billetter i salg neste uke

HQ

San Diego Comic-Con arrangerer sin første internasjonale utgave i sommer, den 25.-28. september, i Málaga i Spania. Og siden den første kunngjøringen tidligere i år, som Gamereactor deltok på med noen eksklusive nyheter, var det ikke mye nytt kjent om dette arrangementet ... annet enn den første begeistringen fra fansen, noe som førte til utsolgt.

Heldigvis har San Diego Comic-Con Málaga kunngjort i dag at kapasiteten øker, og fansen vil få en ny mulighet til å kjøpe billetter neste uke, onsdag 25. juni. Prisene forblir de samme, 50 euro + administrasjonsgebyr per dag, en pris som de rapporterer er spesiell for den første anledningen, og som vil øke til 80 euro i årene som kommer.

Mange fans var skeptiske til å kjøpe billetter til et arrangement uten å vite hvem som vil delta. Heldigvis har Comic-Con kunngjort den første gjesten: Jim Lee, nåværende Chief Creative Officer i DC Comics, kjent for sitt arbeid med The Uncanny X-Men eller New 52-serien av Justice League.

Vi må vente litt lenger før vi får vite hvem som kommer, men San Diego Comic-Con Málaga lover over 300 timer med innhold i løpet av de fire dagene arrangementet varer, fra 25. til 28. september 2025. Husk at hvis du vil ha billetter, kan onsdag 25. juni kl. 11:00 BST, 12:00 CEST, være din siste sjanse.