Sand Land får en fantastisk historie-trailer

Si Akira Toriyama, og de fleste gamere vil nok umiddelbart tenke på Chrono Trigger eller Dragon Ball, men den legendariske mangategneren har også gjort mye annet. Han har blant annet designet franchiser som Dragon Quest og Blue Dragon - men også mangaen Sand Land.

Som vi tidligere har rapportert om er et Sand Land-spill under utvikling av Bandai Namco, og det har tydeligvis gått i riktig retning for prosjektet. Nå har vi fått en trailer for spillet som introduserer oss for historien i en verden der vann er noe folk kjemper om.

Sjekk den ut nedenfor. Den ser virkelig bra ut! Vi vet fortsatt ikke når det kommer (selv om Steam-siden hevder at det er "coming soon"), men PC, PlayStation og Xbox er de bekreftede formatene.